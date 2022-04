Biniam Girmay prolonge son contrat chez Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux jusqu'en 2026

"Je considère Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux comme ma famille, il n’y a nulle part ailleurs où je préfère être. Je suis plus que jamais motivé à l’idée de défendre ses couleurs au moins jusqu’à fin 2026. Je me sens heureux dans cette équipe et c’est ce qui compte le plus à mes yeux, car c’est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même. Il y a aussi cette ambition partagée par tous les membres de l’équipe, qui regardent dans la même direction dans le but de passer à un niveau supérieur chaque année. Cela crée une dynamique qui entraîne chacun à se dépasser", déclare Biniam Girmay dans un communiqué de l’équipe.

"L’autre facteur qui distingue Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux de n’importe quelle autre équipe est son management. Dès le premier jour, la cellule Performance a été à l’écoute de mes besoins et m’a témoigné sa totale confiance en établissant un programme de compétitions sur mesure et un plan à long terme. Elle a cru en mes capacités d’être performant sur les épreuves les plus prestigieuses et je lui suis infiniment reconnaissant pour cela. Je suis convaincu que mes compatriotes seront heureux de savoir que mon avenir sera lié à l’équipe qui m’a offert l’opportunité d’écrire des pages importantes pour le cyclisme africain, tout en veillant à ce que je sois pleinement épanoui. Un environnement idéal qui, je l’espère, nous conduira ensemble à vivre d’autres moments inoubliables pendant de longues années !", ajoute-t-il.