Biniam Girmay, "prêt pour le printemps flamand", sera au Ronde et à Roubaix

"Je ne connais pas encore très bien les routes. Ma connaissance du parcours a encore besoin d’être approfondie. Fort approfondie. En Érythrée, on ne trouve pas de pavés et de côtes comme ça, alors que d’autres coureurs en sont devenus familiers. Heureusement, je reçois des conseils de la direction de l’équipe et de mes coéquipiers. Ils me rendent de plus en plus performant. La connaissance préalable est très importante dans ces courses, tous les détails sont utiles. Avec toutes ces petites montées désagréables et ces secteurs pavés, il faut savoir quand se placer à l’avant. Je me souviens maintenant des côtes, mais il n’est pas facile de leur donner un nom. Je connais désormais le Vieux-Quaremont, mais le Boigneberg ? Disons que j’en ai déjà entendu parler."

Girmay s’alignera donc à l’E3 avant de défendre son titre à Gand-Wevelgem. "Je ne ressens pas de pression supplémentaire parce que je prendrai le départ de Gand-Wevelgem avec le dossard numéro 1. Je veux toujours faire de mon mieux. L’année dernière a été très spéciale, mais dimanche ce sera une nouvelle édition. C’est dommage que la météo annoncée ne soit pas très bonne. Je préfère rouler par beau temps. Bien sûr, nous sommes en Belgique et il y a parfois de la pluie et du vent", a conclu Girmay.