Biniam Girmay avant la saison de la confirmation : "Mon objectif prioritaire, c’est de gagner une grande classique et une étape au Tour de France"

Il a explosé aux yeux du monde l’an dernier. Biniam Girmay a marqué l’histoire du cyclisme. Vainqueur de Gand-Wevelgem et d’une étape du Giro. L’Erythréen est devenu le premier coureur d’Afrique noire à s’imposer dans une épreuve World Tour. "Bini" s’est fait un nom dans le peloton.

A 22 ans, la pépite de l’équipe Intermarché – Circus – Wanty aborde cette nouvelle saison avec beaucoup d’ambition. Une saison placée sous le signe de la confirmation.

"Je me sens super bien. Très motivé. Je suis impatient d’en découdre" sourit le natif d’Asmara.

Le coureur originaire d’Erythrée vient de passer 10 jours sous le soleil de la Costa Blanca. Des heures d’entraînement. Un stage en Espagne pour être prêt à reprendre la compétition. Il accrochera son premier dossard à Majorque au Trofeo Calvia.

Nouvelle saison, nouveau statut mais l’homme est toujours aussi détendu.

"L’année passée, j’ai réalisé une bonne saison. Nous avons marqué l’histoire, c’est vrai" raconte le leader de l’équipe belge. "Ma vie de coureur a changé. Spécialement en tant qu’Africain. Mais pour moi, c’est juste une victoire. Ça ne change pas ma vie privée. Je suis le même que l’année passée. Je suis juste heureux de rouler à vélo. Je prends plaisir à découvrir de nouveaux endroits. De nouvelles personnes aussi. Moi, je suis toujours relax. Il n’y a pas de stress".

L’homme ne change pas, mais le regard des adversaires sera bien différent sur lui. Girmay ne jouira sans doute plus de la même liberté pendant les courses.

"Pour moi, ça ne change absolument rien" ajoute Biniam Girmay. "Dans le peloton, ça change quelque chose, mais ce n’est pas une énorme différence. Ce sera juste un petit changement. C’est certain, mes rivaux vont me surveiller. Si je vais dans l’échappée ou si je fais une attaque, ils vont vouloir me contrôler, mais cela ne change pas grand-chose pour moi".

Après avoir gagné une classique flandrienne et sur les routes du Tour d’Italie, Girmay se lance un nouveau défi en 2023. Il a pointé 3 monuments (Milan -Sanremo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix) ainsi que le Tour de France.

"J’espère que nous allons atteindre notre but. Comme nous l’avons fait l’an dernier" explique le puncheur érythréen. "Je veux être présent dans les classiques du printemps. Etre en bonne forme et obtenir de bons résultats. Participer aussi au Tour de France et j’espère aller chercher des victoires d’étape. Mon objectif prioritaire, c’est de gagner une grande classique et une étape au Tour".

Entre le Tour des Flandres et une étape au Tour, je choisis le Tour des Flandres

"Je préfère gagner le Tour de Flandres parce que c’est un grand monument" poursuit Girmay. "Au Tour de France, si tu te loupes sur une étape, tu peux encore avoir d’autres occasions. En revanche, si tu échoues au Tour des Flandres, tu dois attendre un an pour retenter ta chance. Donc, je préfère gagner le Tour des Flandres".

Et sur le Tour de France, il pourrait se laisser tenter par la chasse au maillot vert.

"Oui, pourquoi pas !" répond le jeune garçon. "On doit d’abord analyser les adversaires potentiels. Mais dans le futur, ça peut être un objectif majeur. Cette année? On verra ! Si les résultats s’enchaînent comme l’année passée sur le Giro. Si je suis bien placé dans le classement par points, pourquoi pas ! J’essaierai de me battre pour le maillot".