Biniam Girmay au lendemain de sa victoire à Gand-Wevelgem : "ce n’est pas évident d’être quelqu’un qui écrit l’histoire"

Sa mine timide en sortant face à la horde de journalistes en bas de son hôtel en disait long sur son sentiment : Biniam Girmay n’est pas à l’aise avec l’exercice des médias et il ne s’en cache pas. Au lendemain du succès le plus retentissant de sa très jeune carrière, l’Erythréen est pourtant passé par toutes les cases obligatoires : presses francophone et néerlandophone, sponsors, tous s’arrachaient la nouvelle star de l’équipe wallonne Intermarché Wanty Gobert. "Je n’arrête pas de recevoir des messages. J’ai juste pris le temps d’appeler mon épouse, qui est à Asmara en Erythrée. Mais depuis, j’ai mis mon téléphone en mode avion. Il n’arrêtait pas de sonner et j’ai un millier de messages à lire."

Une soirée de fête autour d’une pizza et une nuit de sommeil ont aidé le prodige de 21 ans à réaliser l’ampleur de sa performance. A 21 ans, il a remporté une première classique, offrant à son équipe le plus beau succès d’un jour de son existence. Une victoire d’autant plus historique qu’il est le premier coureur africain à s’imposer dans une course de ce standing. "Ce n’est pas évident d’être quelqu’un qui écrit l’histoire. Cela me procure une pression supplémentaire, c’est clair. Mais ce que j’ai fait, c’est incroyable et historique".