Bingo Kids, un spectacle d’improvisation pour petits et grands

Dans sa chronique Outside, Caroline Veyt vous parle du spectacle Bingo Kids au Théâtre L’improviste à Forest le dimanche 11 décembre, qui fera un bien fou à vos zygomatiques !

Imaginez un peu ; un spectacle pendant lequel vous jouez, vous riez et… vous pourriez même remporter un cadeau. Enfin, quand je dis vous, ce sont plutôt les enfants qui peuvent gagner des cadeaux, mais le jeu et le rire, ça vaut pour les grands aussi !

Bingo Kids, c'est un spectacle d'improvisation mais, cette dernière est très cadrée. Quand vous arrivez dans la salle, vous recevez, petits et grands, une grille de Bingo. Toutes les grilles sont différentes. Petit rappel ou explication pour ceux qui ne connaissent pas le Bingo : le but quand on a une telle grille, c’est de parvenir à avoir une ligne complète de numéros ; verticale, horizontale, diagonale, peu importe, du moment qu’elle passe par le centre de la grille en question.

Sur scène, il y a tout le décorum de circonstance : le grand tableau avec tous les numéros affichés (de 1 à 75) et une grande boule avec une manivelle — elle fait penser à la boule du Lotto — qui contient des petites balles de ping-pong numérotées de 1 à 75. Par la suite arrivent les joyeux animateurs de la soirée. Ils sont souriants, délicieusement ringards et absolument ravis d’être là ! Leurs prénoms sont joliment surannés. Ils sont parfaits. Et ce sont eux qui vont tirer les numéros dans la magnifique boule qui orne le plateau.