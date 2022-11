Bingo Fury : "Pour des raisons étranges, j’ai toujours été attiré par les sons dissonants"

Quel genre de musique as-tu écouté en grandissant ?

Jack : J’ai grandi dans une famille catholique. Mes parents jouaient à l’église. J’ai écouté beaucoup de rock chrétien "gentillet" quand j’étais petit. Et je suis sûr que toute ma famille serait d’accord de dire aujourd’hui que cette musique était horrible (rires). Je pensais à notre premier EP l’autre jour et je me suis rendu compte qu’il y a certains parallèles entre ma musique et celle que j’écoutais à l’église en étant plus jeune. Il y a d’ailleurs pas mal de références religieuses dans les paroles même si je ne suis plus croyant aujourd’hui.

En grandissant, j’ai pas mal écouté de trucs avec mon père. C’était étrange. Je découvrais des groupes comme Joy Division et je lui demandais s’il connaissait et il me répondait "Bien sûr, que je connais Joy Division". Et puis je découvrais des trucs de plus en plus niches et il les connaissait également. Je me suis rendu compte que mon père avait écouté toute cette musique qui me faisait vibrer en étant ado. C’est lui qui m’a fait écouter The Fall ou The Lounge Lizard. Il ne m’en avait jamais parlé quand j’étais plus jeune ! Il avait essayé de me faire écouter Tom Waits mais je faisais tout pour qu’il coupe la radio parce que je détestais sa voix. C’est assez drôle parce que c’est un de mes artistes préférés aujourd’hui.