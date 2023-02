Binche va vibrer pendant trois jours au rythme de ses Gilles, la Belgique entre dans sa période des carnavals (infographie)

Vingt-quatre heures après le lancement des carnavals en Wallonie, dans le cadre du "Cwarmê" à Malmedy, Binche lance ce dimanche matin son programme des traditionnels trois jours "gras".

Les festivités du carnaval de Binche reprennent leurs droits en 2023 après deux années d’annulation, en 2021 et 2022, en raison de la crise sanitaire. Les autorités binchoises ont annoncé une édition record de l’événement folklorique en termes d’engouement et de participation.

Le carnaval de Binche est reconnu depuis 2003 comme Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’Unesco. Les festivités binchoises seront lancées ce dimanche avec le ramassage des acteurs du carnaval à leur domicile dès le début de matinée. Les acteurs danseront au rythme des tambours jusqu’au rondeau du soir sur la Grand-Place.

La journée du lundi gras, le 20 février, sera essentiellement consacrée aux "jeunesses". Le mardi gras sera le jour J du carnaval de Binche : tout commencera dès cinq heures du matin avec le traditionnel ramassage des gilles et des autres acteurs costumés, qui battront les pavés des rues du centre de Binche et de la Grand-Place jusqu’au rondeau final et un grand feu d’artifice qui clôturera le carnaval 2023.