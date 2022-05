Binche : une salle communale pour les étudiants en blocus

Dernière ligne droite pour les étudiants. Il ne reste que quelques semaines avant le début des examens. Place donc au traditionnel blocus. Et pour surmonter les piles de syllabus, à chacun sa méthode. Reclus dans sa chambre sans un bruit, en bibliothèque entouré d’autres étudiants pour se donner du courage et pourquoi pas dans une salle mise à disposition par la commune. C’est ce que propose la ville de Binche.

"Le but c’est vraiment de leur proposer un lieu calme", explique Alexis Génicot, coordinateur du service social de la ville de Binche. "On leur a mis deux imprimantes à disposition, du wifi ainsi que notre numéro de téléphone en cas de besoin. Si c’est nécessaire, on met aussi une dizaine d’ordinateurs à disposition".

Et au-delà du cadre propice, pour Alsma, étudiante en ingénieur de gestion, c’est surtout le fait d’être ensemble qui compte. "Voir les gens étudier, ça nous motive à étudier aussi. D’autant plus qu’avec la pandémie, c’était plus compliqué de rester seul chez soi dans sa chambre. Ici on rencontre d’autres personnes. C’est quelque chose qu’on n’a pas fait pendant deux ans".

L’idée est venue avec la pandémie. Et au vu du succès rencontré, la ville compte bien poursuivre le dispositif. Car la demande semble bien être présente. La preuve, la salle a été ouverte ce lundi et en après-midi elle affichait déjà pratiquement complet.

Steve, lui, n’a pas vraiment eu le choix. " Chez moi, on est une grande famille donc c’est compliqué pour étudier. Ils proposaient aussi des salles similaires à Mons mais bon, habitant Binche, c’est plus facile pour moi de venir ici". La proximité c’est un vrai point fort. Eline et Valentine, elles, "habitent à trois rues d’ici", c’est pour cela qu’elles sont venues ici. Elles, en sont à leurs cinquièmes blocus. Toutes deux sont étudiantes en psychologie. Alors lorsqu’on fait les mêmes études, travailler ensemble, ça peut aider. "Je suis une année au-dessus d’elle", explique Eline. "C’est donc un petit peu mon bébé. Elle est plus forte en statistique et moi plutôt dans les cours théoriques. On s’apporte du soutien mutuellement et c’est chouette".

L’espace est ouvert aux étudiants de 9h à 17h au-dessus de l'office du tourisme et ce jusqu’au 17 juin.