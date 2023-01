Binche: une première sortie folklorique pleine d’émotion pour un des rescapés du drame de Strépy-Bracquegnies

Hier à Binche c’était la première répétition de batterie, une des festivités qui précèdent le carnaval. Ces répétitions ont été un moment riche en émotion pour un gille en particulier. Il s’appelle Jérémy Fleurus. Cet homme de 30 ans est un miraculé du drame de Strépy-Bracquegnies du 20 mars 2022. Il a été percuté par le chauffard qui a tué six personnes lors du ramassage des gilles. Une expérience qui a traumatisé Jérémy. Alors même si la douleur est toujours là, il tient à continuer à participer au folklore.



C’est avec un peu d’appréhension que Jérémy rejoue du tambour. Un instrument qu’il n’a jamais vraiment quitté mais qui lui rappelle parfois de sombres souvenirs. "C’est particulier, autant physiquement que psychologiquement" dit-il. "Ce n’est pas facile, on a toujours les images, les bruits et les cris des gens dans la tête".

Tout arrêter

Le 20 mars dernier, Jerémy frôle la mort. Le chauffard de Strépy le percute et le projette à 25 mètres. Il se réveille le lendemain à l’hôpital avec de multiples fractures et traumatismes. Alors, pendant un temps, Jérémy ne voulait plus entendre parler de folklore. "Le jour de l’accident, j’ai décidé de ne plus jouer de tambours, ne plus jouer de grosse caisse et ne plus faire le gille. Et puis, au fur et à mesure du temps à l’hôpital, avec le soutien de la famille et des amis, je me suis dit que ce ne sont pas des gens comme ça qui vont me priver de ma passion et mon amour du folklore et du carnaval", explique-t-il.

Profiter de la vie

La douleur, Jérémy la gardera néanmoins pour toujours. "C’est une histoire qu’on ne pourra jamais oublier. On essaye juste de vivre avec". Désormais, Jérémy souhaite délivrer un message : "J’ai envie de dire aux gens de profiter de la vie et de bien profiter pendant les festivités carnavalesques".

Plus que six semaines pour Jérémy et sa société de gilles pour se préparer pour le Carnaval de Binche qui débutera le 19 février.