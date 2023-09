Binche : une marche de soutien aux riverains opposés au projet immobilier "Aux Ateliers des Remparts"

Le dossier des Ateliers des Remparts est loin d’être bouclé et les opposants au projet en sont bien conscients. En janvier dernier, le Conseil d’état avait suspendu la décision de la Région wallonne d’octroyer un permis au consortium United Real Estate, lequel souhaite réaliser un vaste projet immobilier dans le quartier des Pastures à Binche. Le promoteur souhaite y bâtir un complexe commercial de 8.000 kilomètres carrés ainsi qu’environ 170 appartements et 400 places de parking.

Depuis trois ans, le collectif "Réhabilitation des Pastures", pour l’essentiel composé de riverains binchois, tente d’empêcher la mise en œuvre de ce projet qui leur semble démesuré. Après des interpellations politiques infructueuses et notamment un passage au Parlement wallon pour défendre leur cause, ces citoyens ont décidé d’emprunter la voie de la justice, via les services d’un bureau d’avocats spécialisés dans les questions immobilières. Le dossier a ainsi été porté au Conseil d’état, qui a donc décidé de suspendre l’octroi du permis. En cause, un problème technique de voirie et le risque d’engorgement du réseau routier binchois. Une première victoire (temporaire), mais loin d’être gratuite : le collectif a déjà dépensé plus de 25.000 euros en frais de justice. Et comme le combat n’est pas fini – le conseil d’état doit rendre une décision définitive et le porteur du projet confirme vouloir poursuivre la procédure – les opposants se doivent de renflouer leur caisse.

C’est ainsi qu’a été organisée ce dimanche une marche de soutien. Avec deux objectifs : récolter des fonds et entretenir l’engagement des Binchois rangés de leur côté. "Sur papier, les frais de justice constituent évidemment une barrière pour les citoyens lambda que nous sommes. Mais même si nous trouvons que ce n’est pas normal de devoir débourser autant d’argent pour se défendre, nous n’avons pas la moindre intention de lâcher notre combat. On anticipe donc la suite de notre action en organisant des événements pour remplir notre cagnotte", explique Éric Rousseaux, membre du collectif.

La décision définitive du conseil d’état ne devrait pas survenir avant 2024.