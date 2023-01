Binche : une année de fréquentation record pour le Musée international du Carnaval et du Masque

En 2022, le musée a comptabilisé près de 18.000 visiteurs. Cela n’était plus arrivé depuis 2015. Selon Marie Lempereur, la responsable de la communication du musée, ce bilan positif s’explique par la nouvelle dynamique communicationnelle et événementielle mise en place par le musée il y a quelques années.

"Nous communiquons davantage et nous organisons des activités et événements insolites. Grâce à cela, nous attirons un public plus important et différent. Globalement, en 2022, nos activités affichaient presque toujours complet. Les soirées mexicaines autour de l’exposition Día de Muertos étaient sold out. De même pour les activités et nocturnes liée à l’exposition que nous avons faite autour du rôle du Bouffon dans notre société", explique la responsable de la communication.