Binche : partez à la découverte de la cité des Gilles

Binche propose de nombreuses activités artistiques, culturelles et festives tout au long de ce weekend. La cité médiévale propose des balades guidées ce dimanche.

Il s’en passe des choses cet été à Binche à commencer par l’opération Transat dans le parc communal. Quand vous êtes au centre-ville, sur la grand place, vous visez la rue en pavé tout droit qui mène à la statue d’un Gilles en Bronze à côté de la collégiale Saint Ursmer. Juste derrière c’est le parc superbement rénové de la ville de Binche entouré d’une partie des remparts.

Vous pouvez d’ailleurs accéder aux ruines du château et aux tours de l’enceinte. Depuis mercredi déjà l’opération transat qui consiste à flâner vous invite à profiter, écouter les oiseaux, admirer le ciel et le site parmi les fleurs.

Jusqu’au 30 juillet, des transats et des parasols sont là pour vous accueillir le moment d’une lecture de bouquin, vous pourrez vous divertir grâce aux jeux en bois et aux activités sportives proposés comme la pétanque par exemple. Mais surtout prendre un petit apéro avec ou sans alcool au bar à cocktail.

Des artistes dans le parc

Tous les artistes sont invités dimanche de 10H à 18h à venir exposer leurs œuvres dans le parc, vous y ajoutez donc une dimension puisqu’il est possible de découvrir ces œuvres et de discuter avec les artistes. Ils seront là en plein travail, qui sait vous pourrez peut-être aussi vous procurer une toile ou une sculpture. L’évènement est totalement gratuit et va égayer votre dimanche.

Un cadre médiéval

Nous sommes dans le parc du château de Marie De Hongrie qui a jeté son dévolu sur ce bout de terre binchoise. Elle était régente des Pays-Bas espagnols et décide de construire son magnifique palais là précisément sur les ruines d’un autre château du 12eme Siècle. Les travaux se sont achevés en 1549 juste pour l’arrivée de Charles Quint venu à Binche pour présenter son fils Philippe II.

C’est une histoire que les binchois connaissent bien puisqu’elle est intimement liée au folklore du carnaval. Avec l’arrivée de Charles Quint des Amériques accompagné des Indiens, ce sont les plumes qui sont à l’origine des chapeaux des Gilles.

Le palais de Marie de Hongrie

Ce palais a été incendié par les troupes du Roi de France Henri II, il sera totalement démoli en 1702 et c’est sous cette forme qu’on peut l’admirer. Ce sont des ruines et des tours tellement jolies avec de grosses pierres témoignages du passé que de nombreux couples vont y faire des photos pour leur mariage.

C’est donc une balade assez exceptionnelle que vous propose l’office du tourisme de Binche. Elle pourra compléter votre farniente et vous faire sortir de votre transat et de vos rêvasseries. Rendez-vous ce dimanche 9 juillet à 14H à l’office sur la grand place. Votre guide vous emmènera visiter l’hôtel de ville et son beffroi patrimoine mondial de l’humanité. Et puis ces remparts aux 12 tours hautes parfois d’une 10zaine de mètres. L’une d’entre elles s’appelle la Tour à la sorcière …

Binchetourisme.be