Binche: la Région wallonne refuse la démolition de l'église des Récollets

Suite à l'incendie du 10 juin dernier, la ville de Binche avait pourtant pris un arrêté de démolition, pour cause de sécurité publique. La ministre du Patrimoine s'y oppose et réclame une restauration du bâtiment.

Quatre expertises au total

Très rapidement, après l'incendie, la Ville de Binche avait réclamé une première expertise. Mais la Région wallonne en a demandé une deuxième (à la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles).

Les conclusions quant à la stabilité de l'édifice (le noeud du problème...) étaient très éloignées, affirme la Région wallonne dans son communiqué.

Pour y voir plus clair, de nouveaux experts sont mandatés. Selon eux, en substance, la stabilité de l'église des Récollets n'est pas en péril, malgré qu'elle ait "perdu son toit" dans l'incendie. Les spécialistes insistent néanmoins sur la nécessité de préserver ce qui peut encore l'être, afin d'éviter des risques et des dégâts futurs. Ils recommandent " qu’une toiture métallique soit construite sur une poutre de ceinture en béton installée sur la tête du mur actuel" et qu'un pignon soit consolidé. Coût estimé des travaux: 300 000 euros.

La Région Wallonne interviendra

La ministre du Patrimoine est en faveur d'une rénovation de l'église. "Cette solution permettra de garantir la stabilité de l’édifice sur le long terme tout en laissant une voirie libre et sans entraves afin que la vie économique et sociale du quartier puisse se poursuivre comme avant". Elle parle aussi de "nouvelle chance" pour les Récollets. Mais la Région sait ce que tout cela va coûter. Elle propose de mettre la main au portefeuille, et de prendre à sa charge 50% du budget de rénovation. "La Ville de Binche ne dépasserait donc pas le budget qu’elle s’était fixée pour la démolition de l’église", conclut le communiqué des autorités wallonnes en charge du Patrimoine.