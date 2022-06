"Mon premier rôle en tant que bourgmestre est de définir et garantir l’ordre et la sécurité publique, explique Laurent Devin. J’ai signé un arrêté de police imposant au propriétaire tant du terrain que de l’édifice de prendre les mesures pour la restauration de la sécurité publique". Le propriétaire a déclaré ne pas disposer des capacités financières lui permettant de réaliser les modifications exigées. Il faut par ailleurs savoir que le bien n’était pas assuré. Le propriétaire dispose toutefois de 48 heures pour se manifester auprès des autorités communales. "Il doit nous répondre par écrit qu’il ne sait pas assumer les travaux lui-même et qu’il ne s’oppose pas à ce que la Ville les prenne en charge", détaille Laurent Devin en ce qui concerne la procédure précise.