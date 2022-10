Binche fête deux légendes du cyclisme : les fans en nombre pour accueillir Remco Evenepoel et Philippe Gilbert

C’est une journée digne d’un Mardi gras, à Binche. La cité des Gilles accueille deux grands noms du cyclisme belge : Remco Evenepoel et Philippe Gilbert participent à une course dans la région. La foule est au rendez-vous. Le but est d’apercevoir le fameux maillot arc-en-ciel du nouveau champion du monde. "Ça va faire 10 ans que les Belges attendent un champion du monde, il est là, alors il faut savourer !", dit un supporter.

La presse est présente en masse. Un Belge qui arrache le titre de champion du monde à un Français, forcément, ça vaut le détour : "On est venus voir votre engouement, côté belge. Parce qu’on a l’impression que si vous nous avez pris le maillot de champion du monde, ça vous fait beaucoup plaisir d’avoir un Belge qui le retrouve, donc médiatiquement il fallait être là aujourd’hui, évidemment !", explique Mathieu Rappez, journaliste de France 3.

"J'ai hâte de rouler. La saison a été un peu longue mais j'étais très motivé d'être là pour une dernière course", a déclaré Evenepoel sur le podium lors de la présentation des coureurs.