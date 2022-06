Incendie des Récollets à Binche : quels dégâts à long terme ? quelles pistes pour l’enquête ?

Une photographe de l’ASBL Communauté Historia, asbl luttant pour la protection et la mise en valeur du patrimoine et de l’environnement en Wallonie, était également sur place très tôt, ce matin.

Après ses premières constatations et de longues discussions avec les pompiers encore présents sur place, le communiqué publier sur la page de l’ASBL se voulait relativement rassurant : "Avec l’accord du capitaine des pompiers notre équipe a pu avoir un accès au-dessus de la voûte et à l’intérieur de l’église. Si la charpente a presque entièrement été calcinée, on nous indique que le bâtiment n’a pas bougé et que la voûte a entièrement encaissé le poids de la charpente lorsqu’elle est tombée petit à petit dessus. Les dégâts intérieurs sont extrêmement minimes et particulièrement rassurants dans l’optique d’une restauration. La suie n’a pas du tout atteint les divers tissus ornementaux et boiseries sculptées. On nous indique également que le bâtiment est encore sec".