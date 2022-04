Frédéric Ansion est un passionné de Binche et de cyclisme. C’est lui qui a rassemblé toutes ces pépites : un maillot à pois "de notre équipe locale Wanty Gobert", un maillot jaune " signé par Mike Theunissen, qui portait le maillot ce jour-là, le jour du départ." Il y a même un vrai vélo professionnel "qui n’a même pas servi."

Il y a aussi des pièces historiques, des écrits qui témoignent du passage du tour dans la cité des gilles "on a des documents des années 50-60". Une époque que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître. La grande boucle ne ressemblait pas à ce qu’on connaît aujourd’hui. On pouvait par exemple faire un bout de chemin avec les coureurs en échange d’une petite pièce "on donnait 5 francs et on pouvait participer à un sprint intermédiaire. Ça se passait devant le Central, à la rue notre dame près de la grand-place."