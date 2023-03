Binche : des riverains ne veulent pas qu’on abatte "leurs" arbres

Une vingtaine d’arbres remarquables, des érables, vont être abattus sur la place du centenaire à Binche ce lundi 6 mars. Pour les riverains, c’est un poumon vert qui sera arraché. Mais du point de vue de la commune, l’opération est inévitable.

La place du centenaire va faire l’objet d’un réaménagement. Selon les autorités, les arbres sont trop mal en point : ils ne tiendront pas le coup. Certains riverains s’insurgent, les arbres ne seraient pas si malades que ça.

Ce qui est sûr c’est qu’ils sont fragiles. Dans les années 90, ils ont subi des tailles qui n’ont pas été réalisées dans règles de l’art. Les arbres ont mal cicatrisé. Une partie d’entre eux ont d’ailleurs déjà été abattus il y a quelques années.

Selon les autorités communales, à court ou moyen terme il faudra couper l’un ou l’autre arbre. Donc, mieux vaut repartir d’une "page blanche" et replanter tout d’un coup. Pour les riverains qui s’opposent à l’abattage, les arbres peuvent être conservés. Ils ont fait appel à une experte des arbres. Et cette experte a conclu… qu’elle ne pouvait pas conclure. Il faut des études complémentaires, selon elle, pour savoir si l’intérieur des troncs est pourri ou non. Etudes qui n’ont pas été réalisées. Donc pour des riverains, la commune dégaine la tronçonneuse un peu vite.

Si la commune abat les arbres, est-ce qu’elle compte replanter ?

Binche a prévu de réaménager la place pour en faire une plaine de jeux pour les petits, un terrain de jeux pour les ados et un parc pour les seniors. Septante-deux arbres seront placés en cercle autour de ces aménagements. Mais évidemment, ils seront jeunes et ne compenseront pas de grands arbres, en tout cas pas tout de suite.

La question que se posent les riverains, c’est : "est-ce que les nouvelles plantations pourront grandir correctement ?" Il faut savoir qu’il y existe deux abris antiaériens enterrés en dessous. La commune assure que les nouveaux arbres seront placés quasi aux mêmes endroits que les arbres actuels.

L’aménagement de la place devrait être terminé dans le courant de l’automne 2023