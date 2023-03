Binche : des repas chauds gratuits tous les jours pour 240 élèves

L’initiative remonte à quelques années mais elle s’étend chaque année un peu plus : le nombre d’élèves qui bénéficient de la gratuité des repas chauds dans leur école est en constante augmentation. C’est une volonté de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, pour cette année scolaire a débloqué 21 millions d’euros de subsides.

Exemple parmi d’autres : 4 écoles communales binchoises peuvent ainsi offrir, à partir d’aujourd’hui, à leurs élèves, ces repas chauds gratuits.

"Binche, en tant que pouvoir organisateur de l’enseignement communal, a déposé un dossier pour les 4 écoles qui répondaient aux critères d’éligibilité de ces subsides, explique le bourgmestre binchois Laurent Devin. Et les 4 dossiers ont été acceptés. Concrètement, cela signifie que nous allons pouvoir offrir chaque jour un repas chaud, sain et gratuit là où les enfants en ont le plus besoin."

240 enfants de maternelles et de 1re et 2e primaires sont concernés. Le subside global s’élève à 90.000 euros. "Le subside que nous recevons couvre la totalité du coût de ces 240 repas quotidiens, précise Kevin Van Houter, l’échevin de l’enseignement binchois. La ville a, pour sa part, pris en charge, les différents aménagements qui ont été nécessaires pour adapter les réfectoires et les cuisines".

Pour l’équipe éducative, au-delà de la gratuité importante pour certaines familles, il y a aussi l’importance de manger sainement et de découvrir des aliments. " Dès le premier repas, les questions des enfants ont fusé, explique Cathy Verstichele directrice de l’école maternelle de Ressaix. Il y avait des petits pois dans la sauce italienne et certains enfants découvraient ces petits pois pour la première fois. Cela prouve l’importance de ces repas pris ensemble et qui vont permettre d’élargir leur palette d’alimentation tout en mangeant sainement. Et cela sans compter le véritable coup de pouce financier que cette gratuité représente pour certaines familles".

A Binche on espère que l’augmentation continue de l’enveloppe de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles pourra permettre, à terme, d’offrir ce repas gratuit à tous les élèves de l’entité. C’est une manière efficace, dit-on à la ville, de gommer un peu plus les inégalités sociales présentes dans les écoles.