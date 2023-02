Binche : de plus en plus de succès pour les séances d'initiation au "bourrage" et à l’habillage du Gille

À quelques jours du Mardi gras, les préparatifs vont bon train à Binche. Chemise blanche, mouchoirs de cou, barrettes… Il faut tout préparer et surtout, ne rien oublier pour le Jour-J. "Bourrer" un Gille, et l’habiller, cela ne s’improvise pas. C’est pourquoi, depuis 30 ans, des séances d’initiation au "bourrage" se tiennent à Binche.

Selon Benoît Watremez, "bourreur" depuis des années, ses séances ont de plus en plus de succès : "Au début, il s’agissait surtout de pouvoir dépanner en cas de problème. L’idée vient de mon père. À l’époque, il habillait une quinzaine de Gilles. Et il s’est dit que s’il lui arrivait quelque chose, ses Gilles seraient dans l’embarras".

À Binche, de plus en plus d’épouses, de mamans ou de proches s’occupent de "bourrer" leur Gille. Attention, ce n’est pas si facile, une séance d’initiation est donc bien nécessaire. "Le Gille doit être beau, mais il doit aussi se sentir bien dans son costume", explique Benoît Watremez. Il ajoute : "S’il n’est pas à l’aise, ce sera très compliqué pour lui. Il faut veiller au bien-être du Gille".

Pour certains, cette séance est une piqûre de rappel après ces deux dernières éditions annulées, covid oblige. Mais, pour d’autres, ce sera une grande première. C’est le cas de Lizzie, la compagne d’un Gille : "Je n’ai jamais bourré un Gille. Je voulais donc apprendre à le faire pour essayer de bourrer mon compagnon moi-même. Si on le fait mal, le Gille ne ressemble pas à grand-chose. J’avais peur de mal le faire."

Des Binchois étaient présents, mais aussi des Gilles venus d’ailleurs. "Je suis Gille à Carnières depuis 33 ans", dit Julien, venu avec sa compagne. Il développe : "Si je suis ici, c’est d’un côté par curiosité et d’un autre dans le but de transmettre la tradition et de perpétuer le folklore en tant que Gille. Et puis, j’aurais peut-être un jour l’occasion de rendre service à un autre Gille en le bourrant". Un peu plus de 250 personnes ont assisté aux trois séances d’initiation qui ont eu lieu cette année.