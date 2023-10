Binche-Chimay-Binche pour Dames : la course à la succession de Lorena Wiebes est ouverte (Direct vidéo 13H)

La troisième édition de Binche-Chimay-Binche pour Dames (1.1) se déroulera ce mardi entre Chimay et Binche sur la distance de 117.2 kilomètres.

Après les victoires de la Belge Sara Van de Vel en 2021 et de la Néerlandaise Lorena Wiebes en 2022, qui inscrit son nom au palmarès de l'épreuve wallonne ? Réponse en direct vidéo sur Tipik et Auvio dès 13H.

Plusieurs grosses cylindrées du peloton féminin seront de la partie entre Chimay et Binche : les équipes UAE Team ADQ, Fenix-Deceuninck, DSM-Firmenich, FDJ-Suez ou encore Human Powered Health se présentent au départ avec quelques filles en mesure de jouer la victoire.

Et en l'absence de la dream team néerlandaise SD Worx de la Championne du Monde Lotte Kopecky et de la tenante du titre Lorena Wiebes, la course s'annonce très ouverte...