Binche-Chimay-Binche : Philippe Gilbert acclamé par le public binchois pour sa dernière course en Belgique

Avec ses 20 années dans le peloton professionnel et un palmarès constitué notamment d’un titre de champion du monde et de plusieurs Monuments, Philippe Gilbert participe à sa dernière course officielle en Belgique : Binche – Chimay – Binche. Pour cette occasion, le public binchois a acclamé pour la dernière fois son champion belge.

Gilbert s’est notamment réjoui de partager la route avec le nouveau champion du monde Remco Evenpoel. "D’être ici à Binche, c’est un plaisir. Le soleil est présent et on aura aussi notre champion du monde belge. Cela va être un honneur d’être avec lui aujourd’hui", a déclaré Philippe Gilbert sur le podium lors de la présentation des coureurs qui a eu lieu en matinée. En plus de fêter ces deux champions belges, cette course symbolise un passage de témoin entre les deux coureurs.