Binche-Chimay-Binche : la liste des engagés

La liste des engagés à la 35e édition de Binche-Chimay-Binche de ce mardi 4 octobre :

Quick-Step Alpha Vinyl Team :

1. Remco Evenepoel (Bel), 2. Iljo Keisse (Bel), 3. Bert Van Lerberghe (Bel), 4. Stijn Steels (Bel), 5. Zden?k Štybar (Tch), 6. Stan Van Tricht (Bel), 7. Martin Svrcek (Svq).

Lotto Soudal :

11. Philippe Gilbert (Bel), 12. Jasper De Buyst (Bel), 13. Victor Campenaerts (Bel), 14. Cedric Beullens (Bel), 15. Arnaud De Lie (Bel), 16. Sébastien Grignard (Bel), 17. Florian Vermeersch (Bel).

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux :

21. Biniam Girmay (Eri), 22. Sven Erik Bystrom (Nor), 23. Alexander Kristoff (Nor), 24. Hugo Page (Fra), 25. Kevin Van Melsen (Bel), 26. Taco van der Hoorn (P-B), 27. Dimitri Claeys (Bel).

AG2R Citroen Team :

31. Greg Van Avermaet (Bel), 32. Lawrence Naesen (Bel), 33. Oliver Naesen (Bel), 34. Stan Dewulf (Bel), 35. Pierre Gautherat (Fra), 36. Gijs Van Hoecke (Bel), 37. Anthony Jullien (Fra).

Groupama-FDJ :

41. Olivier Le Gac (Fra), 42. Lewis Askey (G-B), 43. Clément Davy (Fra), 44. Fabian Lienhard (Sui), 45. Paul Penhoet (Fra), 46. Kévin Geniets (Lux), 47. Jake Stewart (G-B).

Cofidis :

51. Axel Zingle (Fra), 52. Sander Armee (Bel), 53. Tom Bohli (Sui), 54. Alexandre Delettre (Fra), 55. Bryan Coquard (Fra), 56. Jelle Wallays (Bel)

Israel - Premier Tech :

61. Guillaume Boivin (Can), 62. Derek Gee (Can), 63. Jenthe Biermans (Bel), 64. Omer Goldstein (Isr), 65. Piley Pickrell (Can), 66. Tom Van Asbroeck (Bel), 67. Sep Vanmarcke (Bel)

BikeExchange-Jayco :

71. Jan Maas (P-B), 72. Jack Bauer (N-Z), 73. Alexander Konychev (Ita), 74. Luke Durbridge (Aus), 75. Elmar Reinders (P-B), 76. Anders Foldager (Dan)

Jumbo-Visma :

81. Christophe Laporte (Fra), 82. David Dekker (P-B), 83. Edoardo Affini (Ita), 84. Jesse Kramer (P-B), 85. Mike Teunissen (P-B), 86. Owen Geleijn (P-B), 87. Tim Van Dijke (P-B)

Trek-Segafredo :

91. Edward Theuns (Bel), 92. Tony Gallopin (Fra), 93. Daan Hoole (P-B), 94. Alex Kirsch (Lux), 95. Toms Skujins (Let), 96. Otto Vergaerde (Bel), 97. Jakob Egholm (Dan)

UAE Emirates :

101. Fernando Gaviria (Col), 102. Kasper Andersen (Dan), 103. Mikkel Bjerg (Dan), 104. Pascal Ackermann (All), 105. Oliver Knight (G-B), 106. Joel Suter (Sui), 107. Oliviero Troia (Ita).

Team Arkea-Samsic :

111. Amaury Capiot (Bel), 112. Hugo Hofstetter (Fra), 113. Christophe Noppe (Bel), 114. Markus Pajur (Est), 115. Alan Riou (Fra), 116. Clément Russo (Fra), 117. Connor Swift (G-B)

Alpecin-Deceuninck :

121. Tim Merlier (Bel), 122. Gianni Vermeersch (Bel), 123. Dries De Bondt (Bel), 124. Lionel Taminiaux (Bel), 125. Ayco Bastiaens (Bel), 126. Scott Thwaites (G-B), 127. Silvan Dillier (Sui)

Bingoal Pauwels Sauces WB :

131. Stanislaw Aniolkowski (Pol), 132. Ceriel Desal (Bel), 133. Timothy Dupont (Bel), 134. Karl Patrick Lauk (Est), 135. Dorian De Maeght (Bel), 136. Laurenz Rex (Bel), 137. Ludovic Robeet (Bel).

Human Powered Health :

141. Stephen Bassett (USA), 142. Pier-Andre Cote (Can), 143. Adam De Vos (Can), 144. Matthew Gibson (G-B), 145. Gage Hecht (USA), 146. Chad Haga (USA), 147. Nickolas Zukowsky (Can).

Sport Vlaanderen-Baloise :

151. Gilles De Wilde (Bel), 152. Sander De Pestel (Bel), 153. Ward Vanhoof (Bel), 154. Aaron Van Poucke (Bel), 155. Jens Reynders (Bel), 156. Kenneth Van Rooy (Bel), 157. Aaron Verwilst (Bel).

TotalEnergies :

161. Edvald Boasson Hagen (Nor), 162. Maciej Bodnar (Pol), 163. Fabien Grellier (Fra), 164. Daniel Oss (Ita), 165. Niki Terpstra (P-B), 166. Anthony Turgis (Fra), 167. Dries Van Gestel (Bel).

Uno-X Pro Cycling Team :

171. Rasmus Tiller (Nor), 173. Jonas Abrahamsen (Nor), 174. Anders Skaarseth (Nor), 175. Martin Bugg Urianstad (Nor), 176. Erik Nordsaeter (Nor), 177. Jacob Madsen (Dan).

B&B Hotels-KTM :

181. Alexis Gougeard (Fra), 182. Eliot Lietaer (Bel), 183. Jérémy Lecroq (Fra), 184. Cyril Lemoine (Fra), 185. Julien Morice (Fra), 187. Florian Dauphin (Fra).

Beat Cycling :

191. Jordy Bouts (Bel), 192. Yoeri Havik (P-B), 193. Matthijs Büchli (P-B), 194. Sven Burger (P-B), 195. Stijn Daemen (P-B), 196. Bram Dissel (P-B), 197. Jan Willem Van Schip (P-B)

Evopro Racing :

201. Cesar Macias Estrada (Mex), 202. Conn McDunphy (Irl), 203. Tom Moriarty (Irl), 204. Cian Keogh (Irl), 205. Aaron Wade (Irl), 206. Nathan Székely (Bel).

Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com :

211. Aurélien Biebuyck (Bel), 212. Théo Bonnet (Bel), 213. Stijn Siemons (Bel), 214. Jacques Gloesener (Lux), 215. Alexandre Kess (Lux), 216. Clément Vasseur (Bel), 217. Johan Vincent (Bel).

Minerva Cycling Team :

221. Yentl Vandevelde (Bel), 222. Enrico Dhaeye (Bel), 223. Kasper Saver (Bel), 225. Jarne Van Dyck (Bel), 226. Jorre Debaele (Bel), 227. Thomas Joseph (Bel).

Go Sport-Roubaix Lille Métropole :

231. Emiel Vermeulen (Bel), 232. Norman Vahtra (Est), 233. Samuel Leroux (Fra), 234. Evaldas Siskevicius (Lit), 235. Maximilien Juillard (Fra), 236. Gwen Leclainche (Fra)

Tarteletto-Isorex :

241. Elia Van Breussegem (Bel), 242. Thibau Verhofstadt (Bel), 243. Torsten Demeyere (Bel), 244. Bre Van De Kerkhove (Bel), 245. Kob Vanoverschelde (Bel), 246. Sander Lemmens (Bel).