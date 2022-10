Binche-Chimay-Binche dames : qui succédera à Sara Van De Vel ? (Direct vidéo à 13h45)

Ce mardi se déroule la deuxième édition de Binche-Chimay-Binche dames (WE 1.2). Cette course est à suivre en direct vidéo dès 13h45. 117,2 kilomètres seront à parcourir entre Chimay et Binche, dont deux circuits locaux de 16,2 kilomètres.

La première édition de Binche-Chimay-Binche dames avait vu la victoire, en 2021, de la coureuse belge Sara van de Vel devant les Néerlandaises Loes Adegeest et Nicole Steigenga.

Les équipes féminines engagées : Torelli-Cayman Island-Scimitar – Laxx Solar Lindig – UAE Team ADQ – AG Insurance- NXGT – Le Col-Wadoo – GT Krush Tunap – UNO-X – Team Coop-Hitec Products – Bingoal-WB Ladies – Cofidis Women Team – Team DSM – Team Macadam’s Cowboy – Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch – WV Schijndel – Liv Racing Xstra – Lotto-Soudal Ladies – Parkhotel Valkenburg – Lviv Cycling Team – IBCT – Awol Oshea.