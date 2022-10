Binche-Chimay-Binche dames : Lorena Wiebes s'offre un nouveau bouquet

La Néerlandaise Lorena Wiebes a remporté la 2e édition féminine de Binche-Chimay-Binche ce mardi après 117 km de course. Elle s'est imposée au sprint devant sa compatriote Marjolein van 't Geloof et la Finlandaise Anniina Ahtosalo.

La Belgique a placé deux coureuses dans le top 10 : Sanne Cant (5e) et Nathalie Bex (10e). Championne d'Europe, Wiebes s'est imposé au sprint et compte désormais 59 victoires à son palmarès à seulement 23 ans. Il s'agissait de sa dernière course pour l'équipe DSM.

"C'est mon 23e succès de la saison et je pense pouvoir dire que 2022 a été ma plus belle campagne", a indiqué Lorena Wiebes après la course.

"Dans le final, il restait un groupe de cinq filles dans le dernier circuit mais jamais nous n'avons paniqué, car nous avions Francesca Barale dans le groupe de tête. Nous sommes revenues sur l'échappée dans le dernier kilomètre. Ma coéquipière Pfeiffer Georgi m'a placée idéalement avant d'entrer sur les pavés de la Grand-Place. Nous avions passé deux fois la ligne d'arrivée dans le circuit et j'avais bien repéré l'endroit. Je termine ma plus belle saison sur un succès. Je m'attendais à une belle campagne en début d'année mais pas avec autant de succès. C'est très beau de pouvoir gagner avec le maillot de championne d'Europe sur les épaules. Mon but l'année prochaine sera de tenter de faire aussi bien. Je vais prendre un peu de repos et, peut-être, disputer quelques cyclo-cross", a conclu Lorena Wiebes.