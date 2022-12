Binationaux, un choix du cœur difficile pour les joueurs ? (Hors-jeux, épisode 5)

Pour cet ultime épisode de ton podcast Hors-jeux, on a voulu revenir sur les statuts des binationaux au sein de la FIFA. Pourquoi ? Et bien parce que selon les statuts de la FIFA, à part en de rares exceptions, si un joueur ayant une double nationalité joue en compétition officielle internationale pour un pays, il ne peut plus jouer pour un autre. Et ce simple fait pose beaucoup de questions.

Comment des joueurs, souvent très jeunes, font-ils pour pouvoir choisir quelles couleurs d’un pays ils veulent représenter et quelles sont les stratégies à l’œuvre au sein des fédérations pour s’assurer de réquisitionner rapidement les joueurs à leur compte ?

Est-ce que les joueurs qui ont le choix choisissent nécessairement le pays le plus compétitif ou bien le fait de représenter un pays avec lequel on a des attaches culturelles penche dans la balance ?

Et puis comment cela est perçu ? On se souvient qu’alors qu’il avait 19 ans, Karim Benzema avait osé dire dans une interview qu’il serait toujours là pour la France mais qu’il était Algérien dans le cœur. A 19 ans, il devait encore choisir l’équipe nationale qu’il devait représenter. C’est jeune. Et c’est un choix compliqué qui peut avoir des conséquences sur l’ensemble d’une carrière. Et surtout quand Karim Benzema, il est rapidement mal compris et taxé d’être presque un traître.

Dans le foot, le sujet des joueurs ayant une double nationalité déchaîne parfois les passions.

Karim Benzema n’est pas le seul à avoir été face à un choix difficile. C’est le cas aussi de Polo M'Poku qui joue pour les couleurs de la République démocratique du Congo et qui a fait toutes ses armes au Standard de Liège. Pour ce dernier épisode, il nous a accordé un entretien.