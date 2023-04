Billy Preston, le cinquième Beatles

Billy Preston né en 1946 est un claviériste afro-américain autodidacte de génie. A 10 ans, il joue déjà de l’orgue dans les chorales de gospel. Six ans plus tard, il décolle pour la tournée de Little Richard à Hambourg. C’est lors de cette tournée qu’il fera la rencontre de quatre jeunes garçons qui commencent leur carrière : les Beatles.

Génie de l’orgue, il accompagne les plus grands en concert comme Ray Charles ou encore les Rolling Stones. Sa renommée n’est plus à faire et il se voit extrêmement sollicité pour des enregistrements en studio. C’est d’ailleurs en 1969 qu’il se rendra à Londres pour revoir de vieux amis : les Beatles. Alors en plein enregistrement de leur dernier album "Let it be", le groupe n’est pas satisfait. Il manque un éclat à leur dernière chanson.

Billy s’installe derrière l’orgue et improvise, c’est la révélation. L’inspiration revient et Billy est immédiatement engagé. Souvent appelé le cinquième Beatles, il est parvenu avec son orgue à donner cette lumière toute particulière à l’album "Let it be".