Billy Nomates : Le monde entier est un Cacti

Quelques jours après s’être renommée Billy Nomates, Tor Maries franchit le pas : "J’ai envoyé mes démos aux gars de Sleaford Mods. Ils ont aimé, nous avons sympathisé. C’est grâce à eux que mes morceaux sont arrivés entre les mains de Geoff Barrow qui, lui, a décidé de me signer sur son label, Invada Records." Entre une collaboration avec Sleaford Mods sur le tube "Mork and Mindy" et son premier album, la chanteuse se révèle sous sa facette la plus rugueuse. Féroce, ultra tranchant, son spoken word revanchard découpe le système politique en lamelles sur fond de post-punk. En pleine ascension, Billy Nomates se heurte toutefois au confinement. "Là encore, j’ai eu le sentiment de foirer. Alors que ma musique commençait à trouver son public, j’ai choisi le pire moment pour sortir mon disque. Pendant un temps, je me suis résignée, comme si j’acceptais la défaite. Mais j’ai des ressources : je peux me montrer pugnace et remonter la pente." Ce qu’elle fait, dès 2021, en publiant "Emergency Telephone", un EP enfermant quatre titres focalisés sur les anciennes cabines téléphoniques et les appels de détresse. "Ce disque était une transition dans un monde à l’arrêt. Il s’agissait d’un exercice assez introspectif et atmosphérique."