Billy Joel : un de ses tubes rafraîchit par Fall Out Boy

Le classique de Billy Joel "We Didn’t Start the Fire" de 1989, chargé d’histoire, a été remis au goût du jour grâce à Fall Out Boy.

Dans une nouvelle interview accordée à la BBC Radio2 à découvrir ci-après, Billy Joel a déclaré qu’il avait entendu les nouveaux couplets de son titre. "Tout le monde voulait savoir quand il y aurait une version actualisée, parce que ma chanson commence en 1949 et se termine en 89, soit une période de 40 ans. Tout le monde m’a dit : "Vous n’allez pas faire une deuxième partie ?" J’ai répondu : "Non, j’ai déjà fait la première partie". Alors, Fall Out Boy, allez-y !"

Alors que le morceau de Billy Joel était truffé de titres de la culture pop allant du milieu du XXe siècle à 1989, Fall Out Boy a pris le relais et a poursuivi les références de 1989 à aujourd’hui. Taylor Swift, née en 1989, est mentionnée aux côtés de Kanye West, qui lui avait notoirement arraché le micro lors des MTV Video Music Awards 2009.

Parmi les nombreuses autres références de la version actualisée figurent Woodstock 99, Fyre Fest, Harry Potter, Twilight, Robert Downey Jr. dans Iron Man, Stranger Things, Avatar, Bob l’éponge, Pokemon, MySpace et bien d’autres encore.

Replongeons-nous dans la version originale, qui, pour Billy Joel est "un cauchemar à chanter sur scène" en raison de la longueur du texte, et "si tu oublies un mot, le reste est comme un train qui déraille" :