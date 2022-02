Billy Joel reprend "A Whiter Shade Of Pale" en hommage à Gary Brooker

Le décès du pianiste, compositeur et parolier de Procol Harum a été annoncé sur le site du groupe. Gary Brooker s’est éteint paisiblement chez lui ce 19 février dernier à l’âge de 76 ans. Il était atteint d’un cancer.

Le communiqué décrit Brooker comme "une lumière brillante et irremplaçable dans l’industrie musicale". On peut lire également : "La voix et le piano de Gary ont été les seules constantes déterminantes des 50 ans de carrière internationale de Procol". "Il était remarquable pour son individualité, son intégrité et son excentricité parfois têtue. Son esprit mordant et son goût pour le ridicule faisaient de lui un raconteur hors pair".