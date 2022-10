Billy Joel, Brenda Russell, Leonard Cohen, Led Zeppelin, Neil Young, dEUS, Travis et leurs instruments en musique !

Il n’y a pas que la guitare dans le rock, voici un petit melting-pot des autres instruments dont raffolent nos musiciens. Au programme : les touches blanches et noires, ébène et ivoire de ce cher piano ainsi que le petit corps tour rond, le petit son tout timbré et le jeu tout rapide du banjo !

Qui dit rock et piano, pense à Elton John, Jerry Lee Lewis, Little Richard et bien entendu Billy Joel. ''Piano Man'' c’est le nom de ce grand classique qu’il sort en 1973. 1988, la chanteuse et musicienne américaine, Brenda Russell, nous propose '' Piano in the Dark''. ''Il y a un banjo cassé qui flotte sur une mer sombre et infestée'' chante Leonard Cohen dans Banjo en 2012. Très utilisé dans la country, le banjo sort de ses sentiers battus pour se retrouver dans ''Gallows Pole'' de Led Zeppelin en 1970. Banjo aussi dans ''Old Man'' de Neil Young et encore chez dEUS en 1999 sur ''Instant Street'' et même dans ''Sing'' de Travis en 2001…