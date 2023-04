Billy Idol donne le tout premier concert devant le barrage Hoover

Billy Idol a donné le tout premier concert au barrage Hoover pour un film qui sortira dans le courant de l’année, et on peut déjà profiter d’un teaser avec le titre qui a ouvert le set, "Cradle of Love".

Le concert a eu lieu au début du mois, le 8 avril, en plein milieu de la tournée nord-américaine de Billy Idol, au Hoover Dam, entouré du Black Canyon de la Colorado River et du Mike O’Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge.

L’icône punk a interprété ses classiques, notamment "Dancing with Myself", "Eyes Without a Face", "Rebel Yell" et "White Wedding". On pourra aussi voir quelques invités comme Alison Mosshart (The Kills, The Dead Weather), Steve Jones (Sex Pistols) et Tony Kanal (No Doubt).

L’intégralité de la performance a été filmée pour un prochain film live produit par Lastman Media. Une sortie en salle via Encore Nights est prévue dans le courant de l’année, avec de plus amples détails "à venir prochainement", selon un communiqué de presse.

Découvrez ces belles images ci-dessous :