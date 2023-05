Billy Corgan des Smashing Pumpkins : "L’intelligence artificielle va changer la musique à jamais"

A peine quelques jours après Sting, le leader des Smashing Pumpkins s’est lui aussi exprimé sur l’augmentation croissante de l’écriture de chansons par l’IA et sur la manière dont les jeunes artistes pourront l’utiliser pour "jouer avec le système", dans une nouvelle interview avec l’animateur radio américain Zach Sang.

Il a déclaré : "L’IA va changer la musique pour toujours. Une fois que les jeunes artistes auront compris qu’ils peuvent utiliser l’IA pour jouer avec le système et écrire une meilleure chanson, ils ne passeront pas 10.000 heures dans une cave comme je l’ai fait."

"En fin de compte, l’art est une question de discernement. Quelqu’un me racontait l’autre jour comment un célèbre rappeur travaillait : il faisait appel à toutes sortes de personnes et choisissait le rythme qui l’attirait le plus."