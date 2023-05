Billy Corgan considérait Kurt Cobain de Nirvana comme le plus "grand adversaire de Smashing Pumpkins"

Billy Corgan a évoqué sa réaction à l’annonce de la mort de Kurt Cobain, expliquant qu’il avait eu l’impression de perdre son "plus grand adversaire".

Le leader des Smashing Pumpkins a évoqué l’impact de Cobain et de Nirvana sur son propre succès lors d’une nouvelle interview avec Zane Lowe sur Apple Music 1, et a expliqué que le sentiment de compétition qu’il avait avec les icônes du grunge lui manquait.

Evoquant les nombreux groupes de rock influents des années 90, Billy Corgan a pris un moment pour parler du défunt leader de Nirvana, expliquant comment son succès a poussé les Smashing Pumpkins à s’améliorer continuellement.

"Lorsque Kurt est mort, j’ai pleuré parce que j’ai perdu mon plus grand adversaire", a-t-il déclaré à l’animateur. "Je veux battre les meilleurs. Je ne veux pas gagner le championnat parce qu’il n’y a que moi et une bande de jabronis – pour utiliser un terme de catch".

Il poursuit : "C’est comme Michael Jordan, sans doute le plus grand compétiteur sportif que je verrai de mon vivant".

Les Smashing Pumpkins et Nirvana se sont concurrencés dans les années 1990, avant la mort de Cobain en 1994. Les premiers ont sorti leur premier album Gish en 1991, avec un succès rapidement éclipsé par la sortie de l’album emblématique de Nirvana, Nevermind, qui est arrivé quelques mois plus tard.

Cette rivalité s’est poursuivie deux ans plus tard, lorsque Billy Corgan et ses collègues ont sorti leur album phare Siamese Dream en juillet 1993, peu de temps avant que Nirvana ne lance In Utero. Les Smashing Pumpkins n’ont pas obtenu de numéro un jusqu’à six mois après la mort de Cobain, lorsqu’ils ont sorti Mellon Collie and the Infinite Sadness en 1995.

C’est loin d’être la première fois que Corgan évoque la rivalité entre les deux groupes et fait part de son respect pour Cobain. En 2014, l’auteur-compositeur-interprète et guitariste a proclamé que, même s’ils "ne s’entendaient pas nécessairement", lui et le leader de Nirvana étaient les deux meilleurs écrivains de leur génération, plaçant "tous les autres à une lointaine troisième place".

Il a également expliqué qu’il y aurait beaucoup moins de "musique de merde" si Cobain était encore en vie : "J’aime à penser qu’une grande partie de la musique de merde qui a suivi n’aurait pas existé s’il avait été là pour la critiquer", a-t-il déclaré. "Parce qu’il avait le statut moral pour tuer des générations d’un coup de crayon".

En 2017, le leader a admis qu’il s’était senti suicidaire après que le succès de Nirvana au début des années 90 a éclipsé celui de son groupe : "Les Smashing Pumpkins avaient sorti un album, qui avait eu beaucoup de succès, mais alors que nous étions en train de promouvoir notre album, l’album de Nirvana est sorti".

"Tout ce que j’avais construit n’était plus aussi pertinent", a-t-il ajouté. "J’ai traversé une très longue dépression au cours de laquelle je n’ai pas pu écrire de chansons, et j’ai vraiment lutté pour percer… J’ai vraiment lutté contre les émotions que je ressentais".

Après la mort de Cobain, la rumeur a couru que Billy Corgan sortait avec sa veuve, Courtney Love, la chanteuse de Hole. En 2015, il a réagi avec colère à un fan qui lui avait soumis une théorie du complot sur la mort de Cobain, suggérant qu’elle avait pu être causée par Love.

Il a également défendu la défunte icône du grunge contre les rumeurs selon lesquelles il était un fainéant, en déclarant : "Kurt Cobain, en tant que parolier, auteur-compositeur et visionnaire, était un putain d’assassin. Il était excellent dans ce qu’il faisait et c’est dommage qu’il n’en ait pas fait plus."