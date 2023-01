Axl Rose, ami proche de longue date de Lisa Marie, a dit quelques mots à titre posthume avant de chanter " November Rain " au piano : " Lisa adorait sa famille, protégeait farouchement son père, son héritage, son amour pour lui, et inversement, celui qu’il lui portait. C’était une belle et bonne âme et elle était extrêmement fière, autant qu’il est possible de l’être, de son père, de ce qu’il a accompli, de sa place dans l’histoire de la musique, et plus largement de l’histoire de l’Amérique. "