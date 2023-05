Billy Corgan a payé une rançon au hacker qui menaçait de partager les nouvelles chansons de Smashing Pumpkins

Billy Corgan a expliqué au Klein Ally Show que le pirate informatique était en possession de certaines des chansons les plus importantes d’Atum.

"Il s’agissait probablement des chansons les plus accrocheuses, les singles. Donc non seulement c’était six mois trop tôt, mais en plus c’était comme donner l’album avant de l’avoir teasé. "

"La hacker échangeait les fichiers contre de l’argent, et nous avons pu le tracer et le payer pour éviter qu’ils ne soient divulgués. Le FBI est intervenu. Je ne sais pas comment ils ont fait pour obtenir ce qu’ils voulaient. "

"C’étaient des mercenaires, je ne veux pas dire qui, et ils avaient aussi des fichiers d’autres artistes. Il ne s’agissait pas d’un fan de Smashing Pumpkins qui voulait à tout prix se faire remarquer sur Reddit. D’une manière ou d’une autre, ils ont donné des informations qui ont permis au FBI de les retrouver. "

En septembre de l’année dernière, le groupe avait expliqué qu’il sortirait un nouvel opéra rock en trois parties, ATUM, qui est en fait la suite des doubles albums Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) et Machina/The Machines Of God (2000).

Act I est sorti en novembre et Act II en février. Le groupe avait ensuite confirmé que l’album se compléterait avec la sortie de Act III le 5 mai, (il était annoncé à l’origine pour le 21 avril). On en avait déjà découvert le premier aperçu, "Spellbinding".

Et si vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire du groupe, l’émission Ladies in Rock de ce dimanche 7 mai était consacrée à D’Arcy Wretzky, bassiste du groupe.