Billie Jean King Cup : Ysaline Bonaventure perd le duel des numéros un, la Belgique menée 2/1 au Canada

Si la Belgique veut accéder à la phase finale de la Billie Jean King Cup (et elle le veut), elle ne peut plus perdre la moindre rencontre. Parce qu’elle est menée deux points à un, à Vancouver, en qualifications.

Leylah Fernandez, 38e joueuse mondiale, a battu Ysaline Bonaventure, 86e mondiale, 4/6-7/5-6/2. La Canadienne est la numéro de son équipe, en l’absence de Bianca Andreescu, actuellement blessée (mais qui est dans les tribunes, pour encourager ses compatriotes). Et la Belge est également la numéro un du week-end, Elise Mertens et Maryna Zanevska ayant renoncé à ce rendez-vous.

Le troisième simple est toujours un virage important, et la balance penche maintenant clairement en faveur du Canada. Mais tout est encore possible. Et c’est Greet Minnen qui va tenter de le prouver. C’est elle qui dispute le dernier simple, face à Katherine Sebov. Et non Yanina Wickmayer, qui s’était blessée à la cheville, hier.