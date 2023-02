Billie Jean King Cup : Wim Fissette surpris par sa nomination : "Utiliser les données et mes expériences de coach"

L'équipe de Billie Jean King Cup a un nouveau capitaine. Spécifique. Wim Fissette, coach à succès sur le circuit WTA, va diriger l'équipe belge chez les dames avec, comme assistante, Kirsten Flipkens (qui reste joueuse de double).

Le Trudonnaire, 42 ans, surpris par sa désignation, s'est dit aussi "super fier", lors de sa présentation à la presse jeudi à Bruxelles. "C'est un beau titre, j'ai très envie. Ces 12 dernières années, j'ai coaché des joueuses étrangères et je suis content de revenir dans le paysage belge. Il y a moyen de faire de belles choses avec 4 joueuses dans le top 100. Et on a de très bonnes joueuses en double", a confié celui qui peut se targuer d'avoir remporté six Grands Chelems avec ses joueuses, contribuant aux destinées de Naomi Osaka (jusqu'en juillet dernier), Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber, Johanna Konta ou encore Victoria Azarenka.



"Je veux tirer le parti de l'avantage de ces expériences et notre première ambition en Billie Jean King Cup est d'être dans le top 12. On verra ensuite. J'ai de l'expérience pour travailler avec une équipe, je communique bien, Kirsten connaît le circuit et les joueuses, et elle en a déjà coachées. Je crois en notre collaboration", a ajouté Wim Fissette, sans joueuse actuellement, mais qui laisse la porte ouverte à une nouvelle collaboration avec une joueuse à l'étranger.



"Je suis un 'laptop coach'", a avoué le Limbourgeois. "J'utilise beaucoup les données, je trouve ça important dans l'évolution du tennis. Cela me permet de bien connaître les joueuses et d'adopter la meilleure tactique."



Wim Fissette va se rendre au WTA 1000 de Miami fin mars pour mettre ses données à jour sur les joueuses belges avant de préparer la rencontre au Canada du 14 au 15 avril qualificatif pour la phase de poules.