Billie Jean King Cup : les Belges devront faire sans Elise Mertens face à la Hongrie, "regrettable" selon Wim Fissette

Elise Mertens ne disputera pas la rencontre de barrage pour le groupe mondial de la Billie Jean King Cup de tennis alors qu’Alison Van Uytvanck est de retour dans la sélection de Wim Fissette pour affronter la Hongrie les 11 et 12 novembre prochain au Dôme de Charleroi (sur surface dure).

Fatalement, Wim Fissette reconnaît que l’absence d’Elise Mertens, sa numéro 1 et 41e joueuse du monde, pour le duel en barrage pour le groupe mondial de la Billie Jean Cup est "vraiment regrettable". Le capitaine de l’équipe féminine belge salue cependant le retour d’Alison Van Uytvanck sur la touche depuis huit mois et les premières sélections de Sofia Costoulas et Kimberley Zimmermann.

"Je suis heureux que, pour cette rencontre, avec Greet Minnen et Yanina Wickmayer, nous puissions compter sur deux joueuses qui ont toutes les deux été extrêmement performantes tout au long de l’année, aussi bien en simple qu’en double, a commenté Wim Fissette obligé de fournir cinq noms selon le règlement de l’ITF, la fédération internationale de tennis. Alison, notre troisième joueuse, a fait un retour réussi la semaine dernière après huit mois d’absence en raison de problèmes de dos en remportant le tournoi de Reims."