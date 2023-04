Billie Jean King Cup : les adieux de Kirsten Flipkens, la frustration d'Ysaline Bonaventure, les réactions des joueuses belges après la défaite

L'équipe belge de Billie Jean King Cup ne participera pas à la phase finale de l'épreuve, et cette désillusion a fait couler bien des larmes, à Vancouver. Les filles ont été battues 3-2 par le Canada. Tout s'est joué dans le dernier match, un double largement dominé par les joueuses locales.

Il va falloir gagner un barrage, dans quelques mois, pour rester dans le groupe mondial. Mais ce sera sans Kirsten Flipkens. Elle l'a annoncé en conférence de presse. Ses coéquipières le savaient déjà. "C'était ma dernière fois, en équipe nationale. Je ne dis pas que ma carrière est terminée, je ne parle que de la Billie Jean King Cup. Pour le reste, on verra ces prochains mois. J'ai joué pour mon pays pendant vingt ans, et il est temps de laisser la place aux autres".

Kirsten Flipkens avait déjà mis un terme à sa carrière en simple, mais elle joue encore des tournois en double. Pour le moment...

La deuxième journée de ce duel Canada/Belgique avait commencé par la défaite d'Ysaline Bonaventure, malgré un set et un break d'avance. Quand elle s'est exprimée, en fin de journée, elle se sentait encore coupable. "Je suis un peu dégoûtée. Dans mon simple, j'ai l'impression que j'ai eu l'opportunité. J'avais clairement le match en mains. Je me dis que si j'avais gagné ce match-là, on aurait potentiellement pu gagner la rencontre. C'est hyper-frustrant. Il y a eu moins d'occasions sur le double, elles ont été plus fortes. C'était un week-end spécial, parce qu'on savait que c'était la dernière fois pour 'Flip'. On aurait aimé faire mieux, et j'aurais aimé amener le deuxième point à mon équipe."

C'est Greet Minnen qui avait ramené les deux équipes à égalité, deux points partout. Avant de s'incliner en double, avec Kirsten Flipkens. Elle a donc connu, coup sur coup, la joie de la victoire et la grosse déception de l'élimination. "Ce n'est pas facile, mais c'est le tennis, c'est le sport. J'étais très contente de gagner mon simple, mais c'était difficile en double. Les Canadiennes étaient trop fortes. On doit l'accepter."

Yanina Wickmayer était vraisemblablement aussi déçue que les autres joueuses belges. Mais elle a très vite décidé de retenir le positif, son retour en équipe nationale, deux ans après la naissance de sa fille, et un an après le début de sa deuxième carrière. "J'ai travaillé très dur pour me retrouver avec l'équipe aujourd'hui, et je suis très contente d'avoir passé une super-semaine avec elles. C'est un peu dommage que je me blesse le premier jour. Je regrette de ne pas avoir pu montrer plus, et aider plus mon équipe. Mais j'ai passé une super-semaine avec les filles, l'ambiance était très chouette, on a bien bossé. Le focus était là, on était motivées, et on y a cru jusqu'au dernier moment. Les Canadiennes étaient trop fortes en double. Ce n'est pas le résultat que l'on espérait, mais c'est le tennis, et il faut l'accepter. Il faut avancer, et rester motivées pour la prochaine fois".

Toute l'équipe belge restera encore ensemble pendant quelques heures, avant que chacune suive sa route. Une route en terre battue européenne. Au moment d'entamer la préparation pour Roland-Garros, il faudra déjà avoir tourné la page de la Billie Jean King Cup, et séché ses larmes. Booster et consoler les joueuses belges, cela fait partie du travail du nouveau capitaine, Wim Fissette, déjà positif. "Les filles ont vraiment tout donné. Je suis très content de cette semaine. Malheureusement, cela n'a pas été suffisant, mais je suis très heureux d'être le capitaine de cette équipe."