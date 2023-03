Billie Jean King Cup : La Belgique sans Mertens, Van Uytvanck et Zanevska pour affronter le Canada, Wickmayer de retour

La Belgique affrontera le Canada sans Elise Mertens, Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska en qualifications pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, a communiqué la fédération belge de tennis vendredi.

Pour sa première sélection en tant que capitaine, Wim Fissette va donc compter sur Ysaline Bonaventure (WTA 84), Greet Minnen (WTA 183), Yanina Wickmayer (WTA 205) et Kirsten Flipkens (WTA 36 en double).

"J’attends avec impatience ma première rencontre en tant que capitaine. Avec Ysaline, Greet et Yanina, nous avons trois joueuses qui ont très bien commencé l’année et qui jouent clairement avec beaucoup de confiance. Kirsten est de nouveau là en tant que joueuse de double expérimentée. Il est bien sûr dommage qu’Elise, Alison et Marina ne soient pas là pour cette rencontre, mais j’ai une grande confiance dans les joueuses sélectionnées. Je suis convaincu qu’avec cette équipe, nous pouvons battre le Canada favori et, espérons-le, nous qualifier pour les finales plus tard cette année", explique l’entraîneur via communiqué.

La rencontre se jouera les 14 et 15 avril à Vancouver, au Canada. Le vainqueur décrochera son billet pour la phase finale. Le perdant jouera les barrages afin de se maintenir dans le groupe mondial.