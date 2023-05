Billie Jean King Cup : la Belgique recevra la Hongrie en barrages

La Belgique recevra la Hongrie en barrages pour la Billie Jean King Cup, le tournoi de tennis par équipes nationales féminines. Le tirage au sort a été effectué mercredi.

A la mi-avril, la Belgique, dirigée pour la première fois par le nouveau capitaine Wim Fissette, a été battue 3-2 par le Canada en qualifications.

Les Canadiennes avaient ainsi décroché leur ticket pour la phase finale du successeur de la Fed Cup alors que les Belges étaient renvoyées en barrages pour se maintenir dans le groupe mondial.

La Hongrie participe à ces barrages après avoir été promue du Groupe 1 Europe/Afrique, en terminant deuxième après une défaite en finale contre la Suède. La joueuse hongroise la mieux classée au classement WTA est Panna Udvardy, 95e mondiale, juste devant Dalma Galfi (WTA 96) et Anna Bondar (WTA 103).

La Belgique et la Hongrie se sont rencontrées à six reprises en Fed Cup ou Billie Jean King Cup, avec deux victoires belges et quatre hongroises. La Belgique avait gagné le dernier duel, en février 2016.

Les vainqueurs des huit barrages disputeront les qualifications en 2024, tandis que les perdants prendront part au groupe 1 régional. Ces barrages se joueront sur deux jours entre le vendredi 10 et le dimanche 12 novembre. La nation évoluant à domicile choisira la surface et les dates.

Le tirage au sort de la phase finale, organisée à Séville (7-12 novembre), a également été effectué mercredi. La Suisse, tenante du titre, a été versée dans le groupe A avec la République tchèque et les Etats-Unis. Le groupe B se composera de l'Australie, du Kazakhstan et de la Slovénie. L'Espagne, pays hôte, jouera dans le groupe C avec le Canada et la Pologne. Le groupe D comprendra la France, l'Italie et l'Allemagne. Le premier de chaque avancera en demi-finale.