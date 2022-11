Billie Jean King Cup : la Belgique à Glasgow avec une 1/2 finale dans le viseur, "on a les qualités pour y arriver"

La Belgique est-elle en mesure de s’extraire de ce groupe ? (il faut remporter le groupe pour accéder à la demi-finale, ndlr). Johan Van Herck et ses joueuses semblent en tout cas convaincus de pouvoir atteindre l’objectif.

"On assez de qualités pour gagner les deux rencontres. On va voir comment ça se passe sur le terrain. On a de l’ambition et je pense qu’on va aller chercher ce résultat. On met tout en place pour accéder aux demi-finales", a annoncé Van Herck.

"On a une équipe très complète avec des joueuses expérimentées et en confiance", a ajouté une Ysaline Bonaventure qui s’est remise de ses émotions après son entrée dans le Top 100 mondial. "Je me suis un peu reposée après les deux derniers mois intenses mentalement et physiquement. Je me sens bien et je suis en forme", a-t-elle assuré.

Le premier écueil à franchir pour la Belgique sera la Slovaquie, une nation qui n’a qu’une seule joueuse dans le top 100 (Anna Schmiedlova, WTA 96) mais qui possède d’autres atouts. "C’est une compétition différente du circuit. Viktoria Kuzmova (WTA 146, ndlr) a signé quelques belles victoires en BJK Cup mais nous avons confiance en notre équipe", a précisé Van Herck.

Jeudi, l’opposition australienne promet d’être encore plus relevée. En 2021, la Belgique s’était inclinée de peu face aux Océaniennes et avait fini par manquer les demi-finales.

"Ça va être un duel passionnant et serré. C’était déjà le cas l’année dernière. On espère que ça va tomber de notre côté", a encore déclaré Van Herck.

"On a une équipe à la hauteur et on est prêtes pour ces duels", a enfin confirmé Alison Van Uytvanck (WTA 56), de retour avec le groupe pour la première fois depuis 2019.