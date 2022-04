Billie Jean King Cup : Italie, Pologne et Kazakhstan vers la phase finale, la France éliminée

Menant 3-0 face à l'Allemagne grâce au succès 4-6, 6-3, 7-5 d'Elena Rybakina (WTA 19) sur Angelique Kerber (WTA 17) sur la terre battue indoor de Nour-Sultan, le Kazakhstan est également assuré de disputer la phase finale.

Quatorze équipes se disputent ce weekend les sept billets en jeu pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, dont la Russie, tenante du trophée, et le Bélarus, sont exclus en raison de l'invasion de l'Ukraine. La Belgique devait affronter le Bélarus et est donc qualifiée pour la phase finale.

Quatre nations ont d'ores et déjà en poche leur sésame pour la phase finale, désormais organisée sur une semaine, cette année du 8 au 13 novembre dans une ville encore inconnue: la Suisse, finaliste sortante, l'Australie, qualifiée après l'exclusion de la Russie, ainsi que la Belgique et la Slovaquie, qui devaient affronter le Bélarus et l'Australie en tour qualificatif.

Dans la phase finale, les douze équipes qualifiées - la dernière devrait être celle du pays hôte de cette édition 2022 - seront réparties en quatre groupes de trois, dont les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales.

En attendant, le tour qualificatif se dispute lui sur le format historique de la compétition: deux simples le vendredi, puis deux le samedi, avant un éventuel double décisif.

Les sept équipes battues ce week-end disputeront un barrage les 11 et 12 novembre pour se maintenir dans l'élite.