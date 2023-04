Billie Jean King Cup : deux points partout entre le Canada et la Belgique, le double sera décisif

La Belgique a égalisé à deux points partout, au Canada, en qualifications du groupe mondial de la Billie Jean King Cup. Dos au mur, Greet Minnen a battu Katherine Sebov 6/2-3/6-6/3. Chacune des deux joueuses a eu sa chance dans la manche décisive, sous la forme d’un break d’avance. Très solide mentalement, la Belge a eu le dernier mot. Tout se jouera dans le double. Et Greet Minnen sera encore sur le terrain, aux côtés de Kirsten Flipkens. En face d'elles, il y aura Gabriela Dabrowski, la 7e joueuse mondiale en double, associée à Leylah Fernandez.

Lors du premier match de la journée, Leylah Fernandez, 38e joueuse mondiale, avait pris le meilleur sur Ysaline Bonaventure, 86e mondiale, 4/6-7/5-6/2. La Canadienne est la numéro un de son équipe, en l’absence de Bianca Andreescu, actuellement blessée (mais qui est dans les tribunes, pour encourager ses compatriotes). Et la Belge est également la numéro un du week-end, Elise Mertens et Maryna Zanevska ayant renoncé à ce rendez-vous.

La veille, Ysaline Bonaventure avait eu un set et un break de retard, avant de s’imposer face à Rebecca Marino. Cette fois, c’est elle qui a perdu, alors qu’elle avait le même avantage. Elle a mené 6/4-3/2-40/0. Après la rencontre, la déception l’emportait évidemment largement sur la satisfaction d’avoir réussi un bon match. "Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive, de mener dans un match de Fed Cup (ndlr : l’ancien nom de la Billie Jean King Cup), et de ne pas arriver à saisir ma chance. Elle n’est pas finaliste de Grand Chelem pour rien, c’est une très bonne joueuse. Elle a réussi à hausser son niveau, et à tout faire pour revenir dans le match. Je pense qu’elle a été plus intelligente que moi, et plus solide. Cette défaite fait mal. Je n’étais pas loin, mais cela ne change rien, que je sois loin ou pas. Cela reste une défaite. Et elle a mérité de gagner aujourd’hui."