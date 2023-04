Billie Jean King Cup : battue au Canada, la Belgique ne jouera pas la phase finale

Les temps sont durs, pour les équipes nationales belges de tennis. Après les hommes, battus en Corée du Sud à la surprise quasi-générale, ce sont les femmes qui sont privées de la phase finale de leur compétition, la Billie Jean King Cup (anciennement Fed Cup).

Ici, on ne peut pas parler de surprise. Le duel était équilibré, sur le papier. La Belgique, deux fois menée, a réussi chaque fois à égaliser.

Vendredi, à Vancouver, Yanina Wickmayer avait été dominée par Leylah Fernandez 6/0-6/3, puis Ysaline Bonaventure avait battu Rebecca Marino 4/6-6/4-6/4. Samedi soir (décalage horaire oblige), Ysaline Bonaventure s'est inclinée face à Leylah Fernandez 4/6-7/5-6/2, puis Greet Minnen a battu Katherine Sebov 6/2-3/6-6/3.

La cinquième rencontre a été décisive. Et il n'y a pas eu énormément de suspense, les Canadiennes étaient beaucoup plus fortes. Gabriela Dabrowski, 7e mondiale en double, et Leylah Fernandez, ont battu Greet Minnen et Kirsten Flipkens 6/1-6/2.

L'ère du nouveau capitaine, Wim Fissette, commence donc par une défaite. Pour rester dans le groupe mondial, il va falloir que les Belges jouent, et gagnent, un barrage, dans quelques mois.