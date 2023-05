Billie Eillish réagit aux remarques sur son changement de style : "Vous êtes des idiots, laissez les femmes exister"

Retour en 2016. La jeune californienne se fait connaître avec "Ocean Eyes" puis "Bellyache" et "My Boy". Elle débarque en tee-shirt extra-large et short ample. Cette tenue devient en quelque sorte son "style signature". Billie Eilish a 16 ans et fait ses premiers pas dans une industrie concurrentielle et basée sur l’image. Elle expliquera plus tard que ces vêtements confortables sont une manière de se préserver des regards, de se façonner une armure contre l’hypersexualisation et de ne pas faire de son corps un sujet. Avec le succès, celui-ci en devient malheureusement un. Très vite, ses détracteurs jugent son apparence trop masculine, pas assez féminine.