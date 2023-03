Billie Eilish : une vidéo montre son incroyable proximité avec ses fans

Sur TikTok, Billie Eilish reçoit de nombreux éloges pour la façon dont elle interagit avec ses fans pendants ses concerts.

Une fan de Billie Eilish qui, l’année dernière, a assisté à l’un des trois shows d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, dans le cadre de la tournée "Happier Than Ever", a participé à une tendance TikTok dans laquelle les utilisateurs partagent "la meilleure chose qu’ils ont vue en 2022". Dans la vidéo partagée par Kenya Brooke, on voit Billie Eilish embrassant ses fans alors que la foule lui caresse le visage. Une telle proximité entre une star et son public est assez rare, notamment pour des raisons de sécurité, mais l’interprète de "Therefore I Am" semble apprécier chaque minute.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​adoré la vidéo et ont félicité Billie Eilish pour sa gentillesse envers son public. "Ce n’est que de l’amour. Super à voir ", "Comme elle a l’air heureuse quand elle est si proche des fans", "La façon dont elle se rapproche pour que vous puissiez tous la toucher… Mon cœur", pouvons-nous lire dans les commentaires.

Mais comme le souligne Unilad, il y a très peu de chance que Billie voit cette vidéo. En effet, lors de son passage dans le podcast de Conan O’Brien, la chanteuse de 21 ans avait admis s’être détachée de ses réseaux sociaux.