Billie Eilish : son ras-le-bol des réseaux sociaux à l’ère de la désinfluence

Invitée dans le podcast de Conan O’Brien, Billie Eilish a expliqué les raisons de son ras-le-bol des réseaux sociaux qui s’est traduit en désinstallation des applications. Une aversion partagée pour Internet et tout ce qui va avec.

Désormais inactive sur les réseaux sociaux, Billie Eilish a révélé les raisons de sa récente aversion pour Internet. Au micro de Conan O’Brien, la chanteuse qui a fait face à de vives critiques sur son apparence physique sur la Toile a avoué avoir carrément supprimé les applications de son téléphone. "J’ai tout supprimé de mon téléphone, ce qui est tellement important pour moi […] C’était une si grande partie de – pas mon enfance, je n’étais pas un bébé iPad, Dieu merci – honnêtement, j’ai grandi à l’époque parfaite d’Internet parce que ce n’était pas si Internet, j’ai eu une enfance et je faisais des trucs tout le temps." a déclaré Billie avant de poursuivre ses explications : "Et puis quand je suis devenue pré-ado, il y a eu les iPhone, et en vieillissant un peu, il y a eu tout le reste. Mais étant une pré-ado et une ado sur Internet, c’était mon peuple, j’étais l’une d’entre eux."

Ensuite, en même temps que sa carrière a pris de l’ampleur, Billie Eilish a commencé à voir de plus en plus de choses sur elle, ce qu’elle n’aime pas. Et comme le rapporte iHeart, ce ne sont pas seulement ses propres expériences avec Internet qui ont détourné son regard des écrans, c’est aussi la façon dont Internet peut influencer la population en général. "L’autre chose qui me fait flipper à propos d’Internet, c’est à quel point cela vous rend crédule. Tout ce que je lis sur internet, je crois. Je sais pertinemment que c’est stupide, et je ne devrais pas faire ça parce que j’ai la preuve que tout n’est pas vrai ; presque rien de tout cela n’est vrai."

Le point de vue de Billie Eilish est compréhensible et semble être partagé par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux, notamment Selena Gomez qui a déclaré il y a quelques jours avoir besoin de prendre ses distances. Avant elles, Tom Holland s’était également détaché de la Toile pour préserver sa santé mentale. Il faut l’avouer : l’ambiance sur les RS est devenue toxique. La méchanceté est partout, la désinformation se mêle à l’information qui elle-même est diffusée en continu et la crédulité est la mine d’or de certains influenceurs (à ne pas confondre avec les créateurs de contenu) malhonnêtes. Ces derniers qui étaient pourtant au sommet des réseaux sont désormais surveillés. Sur TikTok le ras-le-bol de la jeune génération se traduit par le hashtag "deinfluencing" ("désinfluence"). Ledit hashtag accompagne des vidéos qui dénoncent les pratiques frauduleuses de plusieurs influenceurs et poussent les socionautes à la réflexion.