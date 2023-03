Billie Eilish joue dans une série de Donald Glover inspirée par Beyoncé

Swarm est un thriller qui raconte l’histoire de Dre "une jeune femme dont l’obsession pour une pop star prend une tournure sombre”. Pour la petite histoire, on apprend grâce à Konbini que la pop star ressemble beaucoup à Beyoncé. Dans l’histoire, sa fanbase connue sous le nom de "The Swarm" signifie l’essaim à l’instar des fans de Queen B qui se font appeler "Beyhive" (ruche).

Côté casting, on retrouve Dominique Fishback (The Hate U Give, The Deuce) mais aussi la chanteuse ChlCe Bailey (soeur de Halle, la nouvelle Petite Sirène avec qui elle forme le duo ChlVe X Halle, l’interprète de "How Does It Feel". Quant à Billie Eilish, on sait seulement qu’elle y joue en tant qu’invitée et s’appellera Eva comme nous le montre cet indice sur Instagram qui n’a pas échappé à ses fans.